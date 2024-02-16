Пресс-секретарь Навального заявила, что у них нет информации о смерти политика

В СМИ появилась информация о смерти оппозиционера Алексея Навального* в колонии.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.

Пресс-секретарь Навального* Кира Ярмыш*** заявила, что о смерти политика им не сообщали.

Адвокат Навального* вылетает в поселок Харп, где находится колония, сообщают СМИ.

Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.

* - признан экстремистом и террористом.

** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

*** - признана иногаентом.

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