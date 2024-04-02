Президент Казахстана прилетит в один из пострадавших от паводков регионов

Это произойдет 4 апреля, сообщает "Казинформ".
В зоне подтопления остаются пять областей Казахстана. В некоторых районах республики действует режим ЧС.
Ранее сообщалось, что более 1600 человек эвакуировано авиацией из пострадавших от паводка районов в соседней с Алтаем республике.
В Республике Казахстан спасательная операция находится в активной фазе. Вертолетами всех экстренных служб республики эвакуируют людей из районов, подверженных паводку.
Эвакуировано 1660 человек, перевезено более 30 тонн гуманитарного груза.
ЧС в Казахстане
С водной стихией столкнулась Костанайская область. Под воду начали уходить села у Аркалыка, также стало известно что затопило поселок Амангельды возле Костаная. Страдают Джангельдинский, Амангельдинский районы и город Аркалык. Там 28 марта был объявлен режим ЧС.
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