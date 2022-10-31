При обрушении моста погибли более 100 индийцев

При обрушении подвесного моста в Индии погибли 132 человека, сообщает NDTV. Это предварительные данные.

Пострадали более 100 человек. Без вести пропали более 100 человек. ЧП произошло в штате Гуджарат. В момент обрушения моста на нем находились порядка 500 человек, пишет bfm.ru.

После падения сооружения в реке Мачху оказались более 300 человек. Спасены 177 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Российское посольство в Индии заявило, что у него нет информации о том, есть ли среди пострадавших россияне, указывает Газета.Ru.

О мосте

Сооружению 140 лет. Мост на плотине был закрыт на ремонт. Его открыли 26 октября.

Ранее на федеральной трассе пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие.