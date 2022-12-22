При пожаре в деревянном доме погиб мужчина

В Слюдянке (Иркутская область) на ул. Ленина 22 декабря при пожаре в доме погиб 66-летний мужчина, сообщают в пресс-службе МЧС по региону.

О возгорании в пожарно-спасательной службе стало известно около 00:30.

Когда пожарные прибыли на место, в здании горела единственная жилая квартира, и огонь выходил на кровлю.

Открытый огонь на площади 45 кв. м сотрудники МЧС потушили за 15 минут.

В доме на диване был найден погибший мужчина 1956-го года рождения. Предполагаемая причина возгорания — неисправность отопительной печи.

Ранее на Алтае в пожаре погибли два человека.