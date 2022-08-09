10 августа
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Происшествия

При взрывах на аэродроме в Крыму погиб человек

Взрывы на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму 9 августа привели к гибели человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Взрыв на территории аэродрома в Крыму
Взрыв на территории аэродрома в Крыму
Кадр видео

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал Сергей Аксенов.

Также известно о пятерых пострадавших, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

По его словам, одному из пострадавших потребовалась срочная операция. У остальных зафиксированы незначительные ранения осколками стекла. Им обработали раны. Госпитализауия не потребовалась.

Напомним, Минобороны России назвало причину взрыва на аэродроме Саки. Ею оказалась детонация боеприпасов. При этом на них не оказывалось никакого огневого воздействия, уточнили в ведомстве.

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