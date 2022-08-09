Минобороны России назвало причину взрывов на аэродроме в Крыму

В оборонном ведомстве уточнили, что авиационные боеприпасы сдетонировали на аэродроме Саки около 15:20. По предварительной информации, никакого огневого воздействия на них не было.
В результате взрывов авиационная техника повреждений не получила, добавили в Минобороны РФ.
Из близлежащих домов эвакуировали 30 человек. До ликвидации угрозы они будут расселены в гостиницах и пансионатах.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о покушении на двух и более человек после взрыва, прогремевшего в штабе Черноморского флота в Крыму.
По данным следствия, 31 июля в штабе взорвался беспилотник с поражающими элементами. Взрывное устройство сработало во дворе штаба.
Пострадали шесть человек. Их доставили в больницу. Кроме того, разрушена стена и повреждены фасад здания.