Минобороны России назвало причину взрывов на аэродроме в Крыму

Взрывы на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму связаны с детонацией боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что авиационные боеприпасы сдетонировали на аэродроме Саки около 15:20. По предварительной информации, никакого огневого воздействия на них не было.

В результате взрывов авиационная техника повреждений не получила, добавили в Минобороны РФ.

Из близлежащих домов эвакуировали 30 человек. До ликвидации угрозы они будут расселены в гостиницах и пансионатах.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о покушении на двух и более человек после взрыва, прогремевшего в штабе Черноморского флота в Крыму.

По данным следствия, 31 июля в штабе взорвался беспилотник с поражающими элементами. Взрывное устройство сработало во дворе штаба.

Пострадали шесть человек. Их доставили в больницу. Кроме того, разрушена стена и повреждены фасад здания.