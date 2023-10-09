9 октября
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Происшествия

Приличный мужчина без судимостей расчленил своего гостя и приготовил суп из останков

Жителя Приозерского района зверски расправился со своим гостем, а потом решил сварить из него суп. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Мужчина пришел выпить к своему другу и даже не догадывался, каким экспериментам подвергнется.

По предварительным данным, убитый - 43-летний мужчина, инвалид второй группы.

Его тело нашли в обнаженном виде с отрубленными конечностями в районе плеч. Также на нем обнаружили множественные колотые раны в разных частях тела.

Плечевые кости полицейские нашли в холодильнике. На плите стоял суп и варенные фрагменты тела.

Отмечается, что в полицию позвонил брат убийцы, который зашел в нему домой во время всего процесса.

У подозреваемом не было судимостей и надзоров. На данный момент он дает показания.

Ранее сообщалось, что пенсионера с большими связями, заказавшего убийство виновного в смерти сына, отправят на лечение.

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