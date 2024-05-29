ЧП случилось в Папуа-Новой Гвинее.
Число погибших может возрасти до 2000 человек, сообщает РИА Новости.
Завалы занимают площадь более 200 квадратных километров. Добраться до места природной катастрофы можно только на вертолете. На месте нет никакой техники, погибших откапывают вручную — лопатами, указывает «Фобос». Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.
Район катастрофы густонаселен и расположен рядом с золотым рудником, пишет gismeteo.ru.
По данным ООН, примерно 1250 человек покинули свои жилища из-за опасений повторного оползня. В район бедствия направлены вооруженные силы и службы экстренного реагирования.
Прогнозы указывают на продолжение дождей. Это сохраняет высокий риск новых оползней.
Ранее сообщалось о 670 жертвах. Произошедшее назвали природной катастрофой.
Также после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек. Военные и гражданские спасатели эвакуировали более 500 человек из пострадавшего от оползня района.
И оплывина накрыла дома в Алма-Ате. Произошел порыв трубы холодного водоснабжения. И на жилые дома сошла оплывина объемом 3200 кубометров.
Жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работали психологи.
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