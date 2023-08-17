Природная катастрофа: число жертв на острове достигло 110 человек

Власти также будут проверять, как работала система оповещения. Дело в том, что большинство сирен молчали во время пожаров, указывает "Интерфакс".

Однако спасатели объяснили — сирены обычно работают при приближении цунами. И если бы люди услышали такие звуки, кинулись бы спасаться в горы. Где как раз и бушевали лесные пожары. В таком случае жертв было бы гораздо больше.

Ранее сообщалось, что помимо жары быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора». Жители и туристы бросались в океан, спасаясь от огня. Их из воды доставали сотрудники береговой охраны США.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и связи. Люди не могли дозвониться в экстренные службы.