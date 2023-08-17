17 августа
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Происшествия

Природная катастрофа: число жертв на острове достигло 110 человек

Лесные пожары на гавайском острове Мауи унесли жизни 110 человек, сообщает CNN.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Власти также будут проверять, как работала система оповещения. Дело в том, что большинство сирен молчали во время пожаров, указывает "Интерфакс".

Однако спасатели объяснили — сирены обычно работают при приближении цунами. И если бы люди услышали такие звуки, кинулись бы спасаться в горы. Где как раз и бушевали лесные пожары. В таком случае жертв было бы гораздо больше.

Ранее сообщалось, что помимо жары быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора». Жители и туристы бросались в океан, спасаясь от огня. Их из воды доставали сотрудники береговой охраны США.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и связи. Люди не могли дозвониться в экстренные службы.

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