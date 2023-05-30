30 мая
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Происшествия

Пропавший в лесу сибиряк вышел к людям сам

В Иркутской области найден ранее пропавший 64-летний Анатолий Кривенков, сообщает irk.ru.

Лес.
Лес.
СС0

Полицейским о пропаже товарища рассказал его друг, с которым они ушли в лес собирать шишки еще 29 мая.

В какой-то момент мужчины разминулись. Пропавшего стали разыскивать, но безуспешно.

Однако пропавший вышел к людям сам, указывает Газета.Ru. Подробности, как он провел две ночи в холодном лесу не приводятся.

Ранее туристка из Сибири заблудилась в тайге и трое суток бродила одна. Это случилось в Туве. Туристка пошла в поход вместе с организованной группой. В какой-то момент она в одиночку покинула лагерь и заблудилась в горной тайге.

Другие туристы пытались разыскать пропавшую своими силами, но в итоге через два дня обратились к спасателям.

Экстренные службы и местные власти собрали огромную поисковую команду: 63 человек и четыре единицы техники. Спустя три дня ее нашли.

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