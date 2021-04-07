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Происшествия

В Барнауле криминалисты осматривают второй аварийный дом с разрушенной стеной

Следователи и следователи-криминалисты работают в доме на ул. Советской Армии, 54 Барнаула, где 7 апреля рухнула часть стены. Проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
altai-krai.sledcom.ru

67-летний двухэтажный дом признали аварийным в 2013 году. После того, как часть стены рухнула, жильцов эвакуировали, никто не пострадал.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда», — заявили в Следственном комитете.

Работники прокуратуры Железнодорожного района Барнаула также прибыли на место и встретились с жильцами.

Представители ведомства получили обращения, по которым организовали проверки и подготовку исков в суд о предоставлении жилых помещений по договорам соцнайма взамен аварийных или о выплате выкупной стоимости за изымаемые аварийные помещения.

«Также с участием специалиста на месте оценивается техническое состояние несущих конструкций дома для определения угрозы обрушения и невозможности дальнейшего проживания граждан», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Ранее аналогичное ЧП случилось на ул. 1-я Западная, 51. Жильцов эвакуировали из-за обрушения конструкций. СК возбудил уголовное дело.

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