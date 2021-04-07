В Барнауле криминалисты осматривают второй аварийный дом с разрушенной стеной

67-летний двухэтажный дом признали аварийным в 2013 году. После того, как часть стены рухнула, жильцов эвакуировали, никто не пострадал.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда», — заявили в Следственном комитете.
Работники прокуратуры Железнодорожного района Барнаула также прибыли на место и встретились с жильцами.
Представители ведомства получили обращения, по которым организовали проверки и подготовку исков в суд о предоставлении жилых помещений по договорам соцнайма взамен аварийных или о выплате выкупной стоимости за изымаемые аварийные помещения.
«Также с участием специалиста на месте оценивается техническое состояние несущих конструкций дома для определения угрозы обрушения и невозможности дальнейшего проживания граждан», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Ранее аналогичное ЧП случилось на ул. 1-я Западная, 51. Жильцов эвакуировали из-за обрушения конструкций. СК возбудил уголовное дело.