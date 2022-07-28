29 июля
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Происшествия

Пьяный мужчин попал под тепловоз в Алтайском крае

43-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения попал под тепловоз в Кулунде. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Железная дорога. Ночь.
Железная дорога. Ночь.
alt-prom.ru

Мужчина вышел на пути перед приближающимся железнодорожным транспортом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

В результате мужчина получил травмы. Ему оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

В транспортной полиции напомнили, что железная дорога — это объект повышенной опасности, и выходить на нее в нетрезвом виде, значит, подвергать себя смертельному риску.

Ранее сообщалось, что Кулундинским районный суд вынес вердикт по делу водителя автобуса «Яровое — Барнаул», который допустил столкновение с поездом на ж/д переезде в декабре 2021 года.

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