28 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе Новосибирска. Пострадала официантка

43-летний житель Новосибирска устроил стрельбу из ружья в городском кафе ночью 27 марта, сообщает региональный следком.

Кафе.
Кафе.
СУ СК по Новосибирской области

Незнакомые пьяные мужчины начали словесную ссору по незначительному поводу.

После конфликта один из них ушел, а вернулся в кафе уже с оружием. Увидев компанию молодых людей, мужчина выстрелил в их сторону не менее трех раз.

Из парней никто не пострадал. Они оказали активное сопротивление и смогли задержать злоумышленника.

Сам подозреваемый получил повреждения, его госпитализировали. Кроме того, от его действий пострадала 20-летняя официантка. Сейчас она находится в районной больнице.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование продолжают.

Ранее 17-летний молодой человек застрелил сибиряка, попросившего молодежь не шуметь, из его же ружья.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость