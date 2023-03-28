Пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе Новосибирска. Пострадала официантка

Незнакомые пьяные мужчины начали словесную ссору по незначительному поводу.

После конфликта один из них ушел, а вернулся в кафе уже с оружием. Увидев компанию молодых людей, мужчина выстрелил в их сторону не менее трех раз.

Из парней никто не пострадал. Они оказали активное сопротивление и смогли задержать злоумышленника.

Сам подозреваемый получил повреждения, его госпитализировали. Кроме того, от его действий пострадала 20-летняя официантка. Сейчас она находится в районной больнице.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование продолжают.

Ранее 17-летний молодой человек застрелил сибиряка, попросившего молодежь не шуметь, из его же ружья.