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Происшествия

Пьяный подросток сел за руль и улетел в кювет на Алтае

14-летний житель Горно-Алтайска (Республика Алтай) сел за руль ВАЗ-21124 в нетрезвом виде. В результате неаккуратного вождения автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

Авария произошла рано утром 19 сентября.

Подросток, управляя автомобилем, превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал с проезжей части дороги в кювет и наехал на припаркованный автомобиль Nissan Serena.

14-летнего водителя доставили в республиканскую детскую больницу. Госпитализация ему не потребовалась.

В ходе разбирательств выяснили, что подросток был в нетрезвом виде. Его степень опьянения была равна 0,455 мг/л (при допустимой норме 0,16 мг/л).

«По факту управления транспортным средством подростком, полицейскими составлены материалы, которые переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, для решения вопроса о привлечении к административной ответственности его законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщают в ведомстве.

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