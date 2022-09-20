Пьяный подросток сел за руль и улетел в кювет на Алтае

14-летний житель Горно-Алтайска (Республика Алтай) сел за руль ВАЗ-21124 в нетрезвом виде. В результате неаккуратного вождения автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону .

Авария произошла рано утром 19 сентября.

Подросток, управляя автомобилем, превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал с проезжей части дороги в кювет и наехал на припаркованный автомобиль Nissan Serena.

14-летнего водителя доставили в республиканскую детскую больницу. Госпитализация ему не потребовалась.

В ходе разбирательств выяснили, что подросток был в нетрезвом виде. Его степень опьянения была равна 0,455 мг/л (при допустимой норме 0,16 мг/л).