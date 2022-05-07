Пьяный сельский «байкер» на Алтае поплатился за свое лихачество

Сообщество «Инцидент Барнаул» пишет об еще одном смертельном ДТП с участием пьяного водителя. На этот раз пострадал только он сам.

Как сообщают очевидцы, авария произошла в селе Бастан Михайловского района. Мужчина, управляя мотоциклом с коляской, не справился с управлением и перевернулся.

Люди пишут, что он скончался на месте происшествия. Отмечается, что мужчина был пьян.

Ранее ДТП с участием пьяного водителя было зафиксировано в Барнауле. В среду вечером, 4 мая, на улице 50 лет СССР таксист-лихач подшофе повредил несколько авто.

«31-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на стоящие автомобили Kia Sportage, BMW и Nissan Teana», — рассказали в барнаульской ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.