Пьяный сельский «байкер» на Алтае поплатился за свое лихачество

Как сообщают очевидцы, авария произошла в селе Бастан Михайловского района. Мужчина, управляя мотоциклом с коляской, не справился с управлением и перевернулся.
Люди пишут, что он скончался на месте происшествия. Отмечается, что мужчина был пьян.
Ранее ДТП с участием пьяного водителя было зафиксировано в Барнауле. В среду вечером, 4 мая, на улице 50 лет СССР таксист-лихач подшофе повредил несколько авто.
«31-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на стоящие автомобили Kia Sportage, BMW и Nissan Teana», — рассказали в барнаульской ГИБДД.
В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.