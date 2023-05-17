17 мая
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Происшествия

Пьяный водитель посадил собаку за руль при виде злобных полицейских

Американец решил обмануть полицейских, чтобы избежать ареста.

Собака.
Собака.
СС0

Он посадил пса за руль. Собака находилась на пассажирском сиденье, пишет Lad Bible.

Мужчина перед этим превысил скорость, за что его и остановили полицейские. Но водитель решил обхитрить стражей порядка. Потому пес оказался ра рулем.

Выяснилось, что мужчина пьян. И он решил убежать. Но его поймали. И препроводили в отдел полиции. Собаку отдали товарищу шутника-автомобилиста.

Ранее гаишники задержали помощника военного прокурора в ходе рейда на пьяных водителей.

Полицейские получили информацию, что за рулем кроссовера Volvo — мужчина в состоянии опьянения. Машину остановили.

Внутри оказался старший помощник военного прокурора Северодвинского гарнизона Кирилл Богатиков. Он сразу заявил о своем статусе, но полицейские довели свою работу до конца: досмотрели, уложили на землю и заковали в наручники.

Позже помощник прокурора обратился с заявлением в региональный СКР — потребовал наказать полицейских. Дело в том, что он не подлежит задержанию и личному досмотру.

В отношении сотрудников ДПС возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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