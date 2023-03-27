27 марта
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Происшествия

Полтора десятка нетрезвых водителей задержали на выходных в Барнауле

Профилактическую акцию «Нетрезвый водитель» провели 25 и 26 марта в Барнауле, сообщают в мэрии города.

Автомобиль, руль, водитель.
Автомобиль, руль, водитель.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В итоге задержали 16 нетрезвых водителей. Причем двое из них сели за руль в пьяном виде повторно — это, по новым правилам, грозит конфискацией автомобиля в пользу государства.

В отношении задержанных автополицейские составили материалы по статье 264 УК РФ.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление машиной под действием алкоголя — опасное правонарушение, за которое предусмотрена на только административная, но и уголовная ответственность.

Если вы обнаружили нетрезвых водителей — сообщите об этом в Госавтоинспецию по телефону 391−090.

Ранее житель Алтайского края потерял автомобиль из-за пьяной езды.

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