Раненного лисенка отпаивали водкой россияне

Работники кладбища в Нижегородской области заметили раненного лисенка и решили оказать ему своеобразную помощь, сообщает Lenta.ru .

Как рассказали мужчины, они были заняты работой, когда к ним подошел лисенок.

Животное оказалось ранено — возможно, его загнали собаки, поэтому лис решил выйти к людям.

Могильщики придумали напоить зверя водкой — чтобы животное не укусило их и чтобы помочь исцелиться.

В лисенка влили полбутылки спиртного, а потом забрали домой и положили отдыхать.

В итоге сотрудники госветуправления забрали зверька у сотрудников кладбища.

У животного обнаружили похмелье, сильное отравление и затруднение координации. Также у лиса подозрение на черепно-мозговую травму и больная лапа.

После выздоровления и в случае успешного прохождения карантина на бешенство, лисенка планируют передать в зоопарк или заповедник. В госветуправлении считают, что он вряд ли сможет выжить в дикой природе.

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