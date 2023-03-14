Раненного лисенка отпаивали водкой россияне

Как рассказали мужчины, они были заняты работой, когда к ним подошел лисенок.
Животное оказалось ранено — возможно, его загнали собаки, поэтому лис решил выйти к людям.
Могильщики придумали напоить зверя водкой — чтобы животное не укусило их и чтобы помочь исцелиться.
В лисенка влили полбутылки спиртного, а потом забрали домой и положили отдыхать.
В итоге сотрудники госветуправления забрали зверька у сотрудников кладбища.
У животного обнаружили похмелье, сильное отравление и затруднение координации. Также у лиса подозрение на черепно-мозговую травму и больная лапа.
После выздоровления и в случае успешного прохождения карантина на бешенство, лисенка планируют передать в зоопарк или заповедник. В госветуправлении считают, что он вряд ли сможет выжить в дикой природе.
Ранее на улицы Бийска стали массово выходить животные. Город оказался популярен у коров и косулей. Одну из косулей охотинспекторы сопроводили до леса.