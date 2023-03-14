14 марта
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Происшествия

Раненного лисенка отпаивали водкой россияне

Работники кладбища в Нижегородской области заметили раненного лисенка и решили оказать ему своеобразную помощь, сообщает Lenta.ru.

Полугодовалый лисенок поддается особой дрессуре: лояльность и хитрость.
Полугодовалый лисенок поддается особой дрессуре: лояльность и хитрость.
Арина Винтер.

Как рассказали мужчины, они были заняты работой, когда к ним подошел лисенок.

Животное оказалось ранено — возможно, его загнали собаки, поэтому лис решил выйти к людям.

Могильщики придумали напоить зверя водкой — чтобы животное не укусило их и чтобы помочь исцелиться.

В лисенка влили полбутылки спиртного, а потом забрали домой и положили отдыхать.

В итоге сотрудники госветуправления забрали зверька у сотрудников кладбища.

У животного обнаружили похмелье, сильное отравление и затруднение координации. Также у лиса подозрение на черепно-мозговую травму и больная лапа.

После выздоровления и в случае успешного прохождения карантина на бешенство, лисенка планируют передать в зоопарк или заповедник. В госветуправлении считают, что он вряд ли сможет выжить в дикой природе.

Ранее на улицы Бийска стали массово выходить животные. Город оказался популярен у коров и косулей. Одну из косулей охотинспекторы сопроводили до леса.

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