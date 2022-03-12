Раскидало на запчасти. В Барнауле «шумахер» вылетел на пешеходную зону у главного корпуса АлтГУ

Видео с места происшествия разместили в группе Инцидент Барнаул.
«Водитель легкового автомобиля вылетел на тротуар и судя по всему несколько раз перевернулся, так как части автомобиля разбросаны в радиусе десяти метров», — пишет паблик.
Очевидец на видео сообщает, что автомобиль снес елку и затормозил у самой доски почета.
Что стало с самим водителем — пока неизвестно.
Напомним, днем 11 марта в Барнауле также произошла серьезная авария на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. В результате столкновения машина завалилась на бок.