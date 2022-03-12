Раскидало на запчасти. В Барнауле «шумахер» вылетел на пешеходную зону у главного корпуса АлтГУ

Ночью 11 марта в самом центре Барнауле произошла серьезная авария — автомобиль вылетел на пешеходную зону у главного корпуса АлтГУ на ул. Молодежной.

Видео с места происшествия разместили в группе Инцидент Барнаул.

«Водитель легкового автомобиля вылетел на тротуар и судя по всему несколько раз перевернулся, так как части автомобиля разбросаны в радиусе десяти метров», — пишет паблик.

Очевидец на видео сообщает, что автомобиль снес елку и затормозил у самой доски почета.

Что стало с самим водителем — пока неизвестно.

Напомним, днем 11 марта в Барнауле также произошла серьезная авария на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. В результате столкновения машина завалилась на бок.