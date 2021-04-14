14 апреля
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Происшествия

Расстрел на беговой дорожке. Опубликовано видео задержания убийцы вора в законе

Следственный комитет России показал видео задержания подозреваемого в убийстве вора в законе Алика Рыжего.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

На кадрах видно, как задержанного в наручниках заводят в здание управления СКР. Следователи спрашивают, знает ли он, за что задержан. Мужчина отвечает утвердительно и добавляет, что за убийство.

Таким образом задержанный признал вину, сообщает РИА Новости.

Расстрел на беговой дорожке

Днем 12 апреля в столичном элитном фитнес-клубе «Алые паруса» один из посетителей застрелил мужчину на беговой дорожке.

Убитым оказался 40-летний вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

Гейдаров умер на месте. Стрелявший скрылся. Впоследствии появились сообщения, что законник получил пять пуль в голову.

Baza называет Алика Рыжего первым в истории России вором в законе и уточняет, что его освободили условно-досрочно в марте этого года. В 2014 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы за вымогательство.

Ранее сообщалось, что проживающий в Чечне криминальный авторитет Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой) и известный на Украине Владимир Дрибный (Полтава) умерли в один день — 15 мая 2020 года.

В сентябре 2018 года тело нижегородского «вора в законе» Владимира Вагина по кличке Вова Вагон обнаружено в одной из исправительных колоний (ИК) Пермского края.

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