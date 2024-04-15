Раздевалка взорвалась в российской школе

Вещи детей загорелись. Школьников эвакуировали.
Предварительно, никто не пострадал.
Возгорание ликвидировали.
Ранее в Удмуртии произошел мощный взрыв.
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Причиной стал взрыв электронной сигареты, сообщает Lenta.ru.
Вещи детей загорелись. Школьников эвакуировали.
Предварительно, никто не пострадал.
Возгорание ликвидировали.
Ранее в Удмуртии произошел мощный взрыв.
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