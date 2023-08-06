Ребенок хотел стать супергероем и дал укусить себя "черной вдове"

ЧП случилось в Боливии.
После укуса "черной вдовы" мальчик посадил нового питомца в банку и принес домой. Но его ладонь начала сильно отекать. Вдобавок он боялся рассказать о произошедшем.
Спустя время ребенок пожаловался матери на невыносимые боли в мышцах и признался, что планировал превратиться в супергероя, указывает Газета.Ru.
Водители доставили сына в больницу, врачи вели ему антидот, состояние ребенка стабилизировалось.
Ранее ножом отрезали челку подростку из-за кофты с пауком.
Это случилось в Нижнем Новгороде. Мальчика заподозрили в участии в «ЧВК Редан».
Подростка обвинили в пропаганде движения, после чего увели с улицы на крытую парковку, где порвали одежду и отрезали челку.
После случившегося та же группа бросилась поиски подростков в одежде с изображением паука.