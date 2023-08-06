6 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Ребенок хотел стать супергероем и дал укусить себя "черной вдове"

Восьмилетний мальчик нашел ядовитое насекомое и решил, что его укус поможет ему стать Человеком-пауком, сообщает The Mirror.

Выставка «Удивительный мир пауков».
Выставка «Удивительный мир пауков».
Анна Зайкова.

ЧП случилось в Боливии.

После укуса "черной вдовы" мальчик посадил нового питомца в банку и принес домой. Но его ладонь начала сильно отекать. Вдобавок он боялся рассказать о произошедшем.

Спустя время ребенок пожаловался матери на невыносимые боли в мышцах и признался, что планировал превратиться в супергероя, указывает Газета.Ru.

Водители доставили сына в больницу, врачи вели ему антидот, состояние ребенка стабилизировалось.

Ранее ножом отрезали челку подростку из-за кофты с пауком.

Это случилось в Нижнем Новгороде. Мальчика заподозрили в участии в «ЧВК Редан».

Подростка обвинили в пропаганде движения, после чего увели с улицы на крытую парковку, где порвали одежду и отрезали челку.

После случившегося та же группа бросилась поиски подростков в одежде с изображением паука.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость