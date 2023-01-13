Сибирские ученые забирают у пауков яд, чтобы спасти растения

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Института биоорганической химии РАН создают средства защиты растений на основе паучьего яда. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Новосибирские ученые добывают яд из пауков-птицеедов, а ученые из Института биоорганической химии РАН разделяют его на компоненты и создают на их основе средство для растений.

Это эффективный способ по созданию биоинсектицидов. В работе используют более 50 видов пауков. Яд добывают с помощью тока.

«Паука усыпляют углекислым газом, затем подают электрический разряд, паук выделяет яд, после просыпается и начинает снова его накапливать», — объясняют ученые.

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