13 января
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Сибирские ученые забирают у пауков яд, чтобы спасти растения

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Института биоорганической химии РАН создают средства защиты растений на основе паучьего яда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выставка «Удивительный мир пауков».
Выставка «Удивительный мир пауков».
Анна Зайкова.

Новосибирские ученые добывают яд из пауков-птицеедов, а ученые из Института биоорганической химии РАН разделяют его на компоненты и создают на их основе средство для растений.

Это эффективный способ по созданию биоинсектицидов. В работе используют более 50 видов пауков. Яд добывают с помощью тока.

«Паука усыпляют углекислым газом, затем подают электрический разряд, паук выделяет яд, после просыпается и начинает снова его накапливать», — объясняют ученые.

Ранее стало известно о комарах-мутантах с «пугающей устойчивостью».

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