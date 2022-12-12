Совместными усилиями исследователей создана вакцина от аллергии на кошек

Препарат успешно прошел доклинические исследования и полностью готов к клиническим испытаниям. Над созданием работали исследователи из Москвы и Вены.
«Это была сложная и долгая работа. К токсикологическим и клиническим испытаниям мы планируем приступить в 2023—2024 году, а также к последующей регистрации вакцины», — отмечает руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов.
Как уточняется, вакцина не имеет аналогов в мире и безопасна против всех кошачьих аллергенов.
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