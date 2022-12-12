12 декабря
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Совместными усилиями исследователей создана вакцина от аллергии на кошек

Команда Сеченского университета с Венским медицинским университетом разработали вакцину от аллергии на кошек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченского университета.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

Препарат успешно прошел доклинические исследования и полностью готов к клиническим испытаниям. Над созданием работали исследователи из Москвы и Вены.

«Это была сложная и долгая работа. К токсикологическим и клиническим испытаниям мы планируем приступить в 2023—2024 году, а также к последующей регистрации вакцины», — отмечает руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов.

Как уточняется, вакцина не имеет аналогов в мире и безопасна против всех кошачьих аллергенов.

Ранее стало известно, что сибирские ученые придумали способ избавиться от энцефалитных клещей.

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