Реки в Кузбассе помутнели из-за золотодобытчиков

Местные жители пожаловались властям на эту проблему. Специалисты Росприроднадзора провели выездные проверки рек Большой Кундат, Тулуюл, Толунчук, Талановая и Берикуль.
Пробы воды показали превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.
Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов во в своем телеграмм-канале написал, что на территории района было выдано больше 30 лицензий на геологическую разведку и добычу золота.
«Это слишком много для сравнительно небольшой территории. Вторая причина загрязнения — бесхозные нерекультивированные участки незаконной добычи золота», — говорится в сообщении.
В настоящий момент прекращена выдача лицензий на добычу золота.
Также, уверен замгубернатора, золотодобытчики могут нарушать природоохранное законодательство. Это негативно влияет на чистоту рек.
Материалы переданы в природоохранную прокуратуру.
Ранее суд взыскал почти 3,5 млн рублей с золотодобытчика за загрязнение реки в Сибири.