Реки в Кузбассе помутнели из-за золотодобытчиков

Помутнение рек в Тисульском районе (Кемеровская область) может быть связано с золотодобытчиками, работающими там весной и летом, сообщает «Интерфакс».

Местные жители пожаловались властям на эту проблему. Специалисты Росприроднадзора провели выездные проверки рек Большой Кундат, Тулуюл, Толунчук, Талановая и Берикуль.

Пробы воды показали превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов во в своем телеграмм-канале написал, что на территории района было выдано больше 30 лицензий на геологическую разведку и добычу золота.

«Это слишком много для сравнительно небольшой территории. Вторая причина загрязнения — бесхозные нерекультивированные участки незаконной добычи золота», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прекращена выдача лицензий на добычу золота.

Также, уверен замгубернатора, золотодобытчики могут нарушать природоохранное законодательство. Это негативно влияет на чистоту рек.

Материалы переданы в природоохранную прокуратуру.

Ранее суд взыскал почти 3,5 млн рублей с золотодобытчика за загрязнение реки в Сибири.