3 мая
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Происшествия

Резервуар с нефтепродуктами полыхает в Краснодарском крае

Загорелся резервуар с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань) 3 мая. Пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора края.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Пожар начался в поселке Волна Темрюкского района. По информации РЕН ТВ, у резервуара с нефтепродуктами загорелась крыша.

Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания неизвестна, однако сообщается, что объем резервуара равен 20 тыс. кубометрам.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Жителям поселка ничего не угрожает.

Губернатор подчеркнул, что делается все возможное, чтобы огонь не распространился.

Ранее страшный пожар на 1 тыс. кв. м произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом.

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