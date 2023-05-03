Резервуар с нефтепродуктами полыхает в Краснодарском крае

Загорелся резервуар с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань) 3 мая. Пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора края.

Пожар начался в поселке Волна Темрюкского района. По информации РЕН ТВ, у резервуара с нефтепродуктами загорелась крыша.

Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания неизвестна, однако сообщается, что объем резервуара равен 20 тыс. кубометрам.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Жителям поселка ничего не угрожает.

Губернатор подчеркнул, что делается все возможное, чтобы огонь не распространился.

Ранее страшный пожар на 1 тыс. кв. м произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом.