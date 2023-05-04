Резервуары с топливом загорелись на нефтеперерабатывающем заводе

Резервуары с нефтепродуктами загорелись на нефтеперерабатывающем заводе в Кубани, сообщает РИА Новости.

Пострадавших нет. ЧП случилось в Северском районе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Населению пожар не угрожает, уверен глава региона.

Предварительно, возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотника.

Накануне в Краснодаоском крае также случилось ЧП — дрон атаковал резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна. С обеих сторон Керченского пролива очевидцы снимали на видео пожар.

Ранее страшный пожар на 1 тыс. кв. м произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом. Между тем взрывы раздались ночью в Туапсе из-за попытки беспилотников атаковать нефтебазу.

Однако боеприпасы взорвались в 100 м от нефтехранилища. Они оставили две воронки глубиной в 1,5 м и повредили здание бойлерной. Из-за взрыва начался крупный пожар.