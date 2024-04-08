Родители больной раком Кейт Миддлтон стали банкротами

Родители принцессы не могут погасить долги, сообщает KP.RU со ссылкой на источники.

Родители Миддлтон обанкротились и должны кредиторам крупную сумму.

У семьи была компания по созданию праздничного инвентаря. Бизнес был успешным до 2021 года. Супруги стали миллионерами и смогли оплатить своим дочерям образование в лучших университетах.

В последнее время дело стало убыточным. Родителей принцессы Уэльской признали банкротами. Они задолжали кредиторам почти 500 тыс. долларов, и выплатить их не в состоянии.

Известно, что в это непростое время Кейт Миддлтон стала чаще поддерживать связь с семьей.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон удалили матку.

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