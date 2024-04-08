8 апреля
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Происшествия

Родители больной раком Кейт Миддлтон стали банкротами

Родители принцессы не могут погасить долги, сообщает KP.RU со ссылкой на источники.

Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон.
Правнучка королевы Елизаветы II на руках Кейт Миддлтон.
из открытых источников в интернете

Родители Миддлтон обанкротились и должны кредиторам крупную сумму.

У семьи была компания по созданию праздничного инвентаря. Бизнес был успешным до 2021 года. Супруги стали миллионерами и смогли оплатить своим дочерям образование в лучших университетах.

В последнее время дело стало убыточным. Родителей принцессы Уэльской признали банкротами. Они задолжали кредиторам почти 500 тыс. долларов, и выплатить их не в состоянии.

Известно, что в это непростое время Кейт Миддлтон стала чаще поддерживать связь с семьей.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон удалили матку.

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