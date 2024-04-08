Родители больной раком Кейт Миддлтон стали банкротами

Родители Миддлтон обанкротились и должны кредиторам крупную сумму.
У семьи была компания по созданию праздничного инвентаря. Бизнес был успешным до 2021 года. Супруги стали миллионерами и смогли оплатить своим дочерям образование в лучших университетах.
В последнее время дело стало убыточным. Родителей принцессы Уэльской признали банкротами. Они задолжали кредиторам почти 500 тыс. долларов, и выплатить их не в состоянии.
Известно, что в это непростое время Кейт Миддлтон стала чаще поддерживать связь с семьей.
Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон удалили матку.
Самое важное - в нашем Telegram-канале