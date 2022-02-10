Родственника Сталина обманул лжесотрудник Центробанка

Пенсионер лишился крупной суммы, пишет РИА Новости.

Аллилуев обратился в полицию 8 февраля. Он рассказал, что еще в сентябре ему позвонили якобы из Центрального банка России и предложили обновить счет в целях безопасности. После ветерану прислали реквизиты. И на этот новый счет Аллилуев переводил деньги в течение месяца.

В общей сложности — около 16 млн рублей.

В прошлом году родственник Сталина едва не лишился более 3 млн рублей, пишет bfm.ru. Тогда он вовремя обратился к правоохранителям. Мошенницу поймали, и она уже отбывает срок в колонии.

Между тем банкам предлагают блокировать переводы на счета мошенников.