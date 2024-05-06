Россияне купили несуществующие билеты на рейс в Сочи. И не только

Авиакомпания NordStar просит потенциальных пассажиров приобретать билеты только на своем официальном сайте.

Дело в том, что , что люди купили несуществующие билеты на некоторые рейсы, пишет sochi24.tv.

«Выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar на агентских ресурсах, среди которых Aviakassa.com и Mego.travel. Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Причем некоторые рейсы Сочи в этом году авиапредприятием не запланированы.

Ранее россиянина, который прилетел в США без документов и билета, приговорили к тюремному сроку.

Известно, что в аэропорту Копенгагена мужчина прошел через турникет к выходам на посадку, вплотную пристроившись к пассажирам сзади.

В полете он несколько раз менял места, получил две порции обеда и «попытался взять шоколадку, предназначенную членам экипажа».

По прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса он заявил сотрудникам таможни, что забыл паспорт в самолете.

На допросе россиянин говорил, что не понимает, где находится и не может объяснить, как и зачем прилетел в Копенгаген.

Аферист получил 93 дня лишения свободы.

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