Россияне потребовали от Минфина 2 млн рублей компенсации за пропавший клад

Жители Курска Александр и Галина Снегиревы подали иск о взыскании с Министерства финансов РФ 2,2 млн рублей компенсации за клад, переданный государству.

Речь идет о 260 золотых монетах дореволюционной чеканки, которые в прошлом году пропали при транспортировке в Гохран России, пишет « ».

Рассмотрение дела начнется 21 мая в Ленинском райсуде Курска. В качестве соответчика и третьего лица заявлены региональное управление Федерального казначейства и Министерство культуры РФ.

Находка

Истцы обнаружили клад при проведении ремонта в своем частном доме, монеты конца XIX — начала XX века находились в стеклянной бутылке под деревянными полами.

Снегирев предположил, что клад, скорее всего, принадлежал его бабушке, у которой «были золотые руки: женщина хорошо шила, людей лечила, вот монеты ей и несли».

Снегирев отнес находку к нумизматам, чтобы оценить стоимость монет, которые были такими старыми, что мужчина не сразу понял, что они золотые.

Клад они добровольно сдали полиции. Монеты, оцененные в 4,3 млн рублей, хранились в коробке в комнате вещественных доказательств первого отдела полиции городского УМВД, впоследствии по решению суда их передали в Москву в Гохран.

Гаечные ключи

Однако при вскрытии опечатанной коробки вместо клада обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер. По мнению истцов, они имеют право на денежную компенсацию в виде 50% за клад, переданный государству.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении исторических ценностей (ч. 1 ст. 164 УК РФ), однако его приостановили в связи с неустановлением виновных.