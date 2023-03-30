31 марта
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Происшествия

Россиянин с 82 контейнерами кокаина в желудке умер на борту самолета

Москвич умер на борту лайнера авиакомпании Nordwind из-за передозировки, сообщает Telegram-канал Shot.

В самолете.
В самолете.
CC0

Во время полета ему резко стало плохо, экипаж не понял, в чем дело, и мужчина скоропостижно скончался.

В международном аэропорту Шереметьево самолет встречали медики, тело отправили на экспертизу. На вскрытии в животе мужчины нашли 82 контейнера с жидким веществом — более 777 граммов — содержащим кокаин.

Полицейские проводят проверку по факту смерти и незаконной транспортировки наркотиков.

Россиянин летел из города Порламар в Венесуэле в Москву.

Ранее крупную нарколабораторию с подземным входом ликвидировали в Сибири. Наркодельцы оборудовали производство с размахом — попасть в цех можно только через подземный ход в подвале частного дома.

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