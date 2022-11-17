17 ноября
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Происшествия

Россиянин «сражался» со свиньей и получил ножевое ранение

В Омской области фермер пытался зарезать свинью, но изувечил себя и попал в больницу, сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

Свинья.
Свинья.
СС0

40-летний россиянин зажал животное между ног, чтобы зарезать. Однако в последний момент свинья вырвалась, а мужчина случайно ударил себя ножом в ногу.

Фермер самостоятельно остановил кровотечение, но через несколько часов у него похолодела нога, а на бедре образовалась гематома и появилась пульсирующая шишка.

Он обратился к врачам за помощью. В больнице обнаружили, что мужчина повредил артерию и вену. Это привело к появлению ложной аневризмы. В результате омич получил тромбоз берцовых артерий, а также подколенной и берцовых вен.

Чтобы избежать гангрены и ампутации, фермера экстренно прооперировали: удалили тромбы и гематому, сделали протезирование подколенной артерии и вены.

Россиянина выписали, его ногу удалось сохранить.

Ранее сибиряки запаниковали из-за того, что свинья-убийца и ее хозяин бродят по улицам.

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