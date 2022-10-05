5 октября
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Происшествия

Незадачливый рыбак скрылся от слонов, но угодил в пасть крокодилу

Мужчина из Зимбабве пережил нападение огромной рептилии, сообщает Chronicle.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Он решил половить рыбы на острове посреди реки. В этот момент на берег пришли слоны, которых мучила жажда.

Мужчина оказался на тропе слонов и решил отпугнуть их брызгами, пишет Lenta.ru. Тщетно.

Тогда рыбак решил уплыть на другой берег. Уже в воде мужчина почувствовал, как кто-то сильно сжал его ногу. Он обернулся и увидел крокодила, который схватил руку бедолаги и попытался ее оторвать.

Мужчина не растерялся и засунул непокусанную руку глубоко в пасть рептилии. Крокодил перестал тянуть мужчину на дно. Но не отпускал добычу.

Схватку увидели люди на берегу и пришли на помощь мужчине. Они засунули бревно в пасть рептилии и вызволили незадачливого рыбака. После схватки ему ампутировали ногу и руку.

Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

Ранее гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.

Также сообщалось, что мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, куснувшего женщину.

О катастрофе из-за вымирания крокодилов предупредили исследователи.

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