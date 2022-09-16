С поросенком гулял россиянин по площади культурной столицы, и злые собаки чуть не загрызли «пятачка»

Мужчина обратился в полицейский отдел Санкт-Петербурга и рассказал, что на его животное напали две собаки.

Выяснилось, что 27-летний россиянин поздно вечером гулял с домашним поросенком на Троицкой площади.

В это же время там находилась дама с двумя собаками, пишет «Фонтанка». Последние, увидев поросенка, злобно набросились на домашнее животное.

Причем собаки были без намордников. Все эти наблюдения мужчина рассказал полицейским.

Дело в том, что свинья все же пострадала от нападения собак. А их хозяйка спокойно ушла с места ЧП.

Заявление мужчины приняли к производству и сейчас разыскивают хозяйку собак.

Ранее сибиряки запаниковали из-за того, что свинья-убийца и ее хозяин бродят по улицам.