Россиянин зарезал родителей экс-сожительницы

В ведомстве пояснили, что 43-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. Из-за этого он поссорился с родителями бывшей сожительницы, которые временно приютили его.
Злоумышленник нанес 66-летней женщине и 55-летнему мужчине ножевые ранения. В результате, пара скончалась на месте.
«18 мая 2022 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Словцова, тел 66-летней женщины и 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — подчеркнули в правоохранительном органе.
Недавно невеста из Сибири зарезала мужа на свадьбе. Она написала явку с повинной.