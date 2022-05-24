24 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Россиянин зарезал родителей экс-сожительницы

Жителя Красноярска подозревают в убийстве двух человек, сообщают в Следственном комитете (СК) региона. На допросе он подтвердил, что причастен к преступлению, и в отношении него возбудили уголовное дело.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

В ведомстве пояснили, что 43-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. Из-за этого он поссорился с родителями бывшей сожительницы, которые временно приютили его.

Злоумышленник нанес 66-летней женщине и 55-летнему мужчине ножевые ранения. В результате, пара скончалась на месте.

«18 мая 2022 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Словцова, тел 66-летней женщины и 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — подчеркнули в правоохранительном органе.

Недавно невеста из Сибири зарезала мужа на свадьбе. Она написала явку с повинной.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость