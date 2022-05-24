Россиянина осудят за видео, снятое для подтверждения согласия на секс школьницы

Свердловской области началось рассмотрение в суде дела 24-летнего местного жителя за принуждение к сексу несовершеннолетнюю и детскую порнографию, сообщает E1.ru .

Молодой человек встречался с 17-летней девушкой, а во время секса, для того, чтобы обезопасить себя и в случае чего доказать добровольностей согласие подростка, записывал акт на видео.

«Хоть у нас закон и разрешает вступать в сексуальный контакт с 16 лет, но я знал из СМИ, как легко можно обвинить мужчину в изнасиловании несовершеннолетней, поэтому на всякий случай фиксировал, что контакт был добровольным. Тем более я знал, что ее родители негативно ко мне», — заявлял обвиняемый.

Когда пара рассталась, родители девушки обратились в полицию с заявлением об изнасиловании. Сначала эту версию подтвердила и сама школьница.

Молодой человек показал видео с согласием правоохранителям — обвинения в насилии с него сняли.

Но следователь возбудил против серовца дело об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетнего, принуждении к действиям сексуального характера и нарушении неприкосновенности частной жизни, пишет Газета.Ru.

Позднее школьница официально призналась, что секс у них был по обоюдному согласию и претензий у нее нет.

Ранее психолог рассказала, как и в каком возрасте говорить с ребенком о сексе.