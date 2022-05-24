Россиянина осудят за видео, снятое для подтверждения согласия на секс школьницы

Молодой человек встречался с 17-летней девушкой, а во время секса, для того, чтобы обезопасить себя и в случае чего доказать добровольностей согласие подростка, записывал акт на видео.
«Хоть у нас закон и разрешает вступать в сексуальный контакт с 16 лет, но я знал из СМИ, как легко можно обвинить мужчину в изнасиловании несовершеннолетней, поэтому на всякий случай фиксировал, что контакт был добровольным. Тем более я знал, что ее родители негативно ко мне», — заявлял обвиняемый.
Когда пара рассталась, родители девушки обратились в полицию с заявлением об изнасиловании. Сначала эту версию подтвердила и сама школьница.
Молодой человек показал видео с согласием правоохранителям — обвинения в насилии с него сняли.
Но следователь возбудил против серовца дело об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетнего, принуждении к действиям сексуального характера и нарушении неприкосновенности частной жизни, пишет Газета.Ru.
Позднее школьница официально призналась, что секс у них был по обоюдному согласию и претензий у нее нет.
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