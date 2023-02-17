Россиянка создала браконьерскую банду «рыболовов-любителей» для ловли запретной рыбы

В подельники взяла пожилых знакомых. Их всех задержали полицейские, пишет «ЧП-Сахалин».

При обыске правоохранители в морозилке нашли шесть свежемороженых фрагментов мяса рыбы калуги. Еще пять аналогичных кусков филе оперативники изъяли из квартиры ее матери.

Сумма ущерба государству составила свыше 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

О рыбе

Калуга — пресноводная рыба рода белуг, семейства осетровых. В XVIII веке известна как колушка. Обитает в умеренном поясе в бассейне Амура

В прошлом ценная промысловая рыба. Промысел в российских водах запрещен с 1958 года, указывает Газета.Ru. Вид занесен в Красную книгу РФ и в международную Красную Книгу.

Цифра

Точных данных о численности в последние годы нет. В Красной книге России предполагается существование в природе около 2000 особей старше двух лет.

Ранее группа браконьеров промышляла добычей краснокнижной рыбы и черной икры в Томской области.

Между тем поймали капитана-механика, который хранил в холодильнике теплохода краснокнижных осетров.