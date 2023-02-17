Россиянка создала браконьерскую банду «рыболовов-любителей» для ловли запретной рыбы

В подельники взяла пожилых знакомых. Их всех задержали полицейские, пишет «ЧП-Сахалин».
При обыске правоохранители в морозилке нашли шесть свежемороженых фрагментов мяса рыбы калуги. Еще пять аналогичных кусков филе оперативники изъяли из квартиры ее матери.
Сумма ущерба государству составила свыше 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
О рыбе
Калуга — пресноводная рыба рода белуг, семейства осетровых. В XVIII веке известна как колушка. Обитает в умеренном поясе в бассейне Амура
В прошлом ценная промысловая рыба. Промысел в российских водах запрещен с 1958 года, указывает Газета.Ru. Вид занесен в Красную книгу РФ и в международную Красную Книгу.
Цифра
Точных данных о численности в последние годы нет. В Красной книге России предполагается существование в природе около 2000 особей старше двух лет.
Ранее группа браконьеров промышляла добычей краснокнижной рыбы и черной икры в Томской области.
Между тем поймали капитана-механика, который хранил в холодильнике теплохода краснокнижных осетров.