17 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Россиянка создала браконьерскую банду «рыболовов-любителей» для ловли запретной рыбы

Россиянка создала браконьерскую банду, чтобы ловить особо охраняемую, краснокнижную рыбу — калугу.

Рыба в водоеме.
Рыба в водоеме.
СС0

В подельники взяла пожилых знакомых. Их всех задержали полицейские, пишет «ЧП-Сахалин».

При обыске правоохранители в морозилке нашли шесть свежемороженых фрагментов мяса рыбы калуги. Еще пять аналогичных кусков филе оперативники изъяли из квартиры ее матери.

Сумма ущерба государству составила свыше 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

О рыбе

Калуга — пресноводная рыба рода белуг, семейства осетровых. В XVIII веке известна как колушка. Обитает в умеренном поясе в бассейне Амура

В прошлом ценная промысловая рыба. Промысел в российских водах запрещен с 1958 года, указывает Газета.Ru. Вид занесен в Красную книгу РФ и в международную Красную Книгу.

Цифра

Точных данных о численности в последние годы нет. В Красной книге России предполагается существование в природе около 2000 особей старше двух лет.

Ранее группа браконьеров промышляла добычей краснокнижной рыбы и черной икры в Томской области.

Между тем поймали капитана-механика, который хранил в холодильнике теплохода краснокнижных осетров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость