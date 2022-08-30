30 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае задержали браконьера с тушей лося

Браконьер в Троицком районе незаконно отстрелял лося и разделал тушу животного, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Рога лося. Трофей. Охота.
Рога лося. Трофей. Охота.
CC0

Вечером 29 августа местный житель села Озеро-Петровское из незарегистрированного охотничьего ружья отстрелял полуторогодовалого лося. Тушу животного мужчина разделал на мясо.

После этого он попросил родственника подвезти его на мотоцикле домой. Их вдвоем заметил охотинспектор и заявил об этом в полицию.

Правоохранители в коляске мотоцикла нашли тушу лося. Свою вину обвиняемый отрицать не стал.

Полицейские изъяли мясо, ружье 20-го калибра, топор, два ножа и мотоцикл «Урал». По словам браконьера, оружие он нашел в лесу несколько лет назад.

Ранее сибирские браконьеры наловили осетров и черной икры на 30 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость