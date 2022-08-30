В Алтайском крае задержали браконьера с тушей лося

Вечером 29 августа местный житель села Озеро-Петровское из незарегистрированного охотничьего ружья отстрелял полуторогодовалого лося. Тушу животного мужчина разделал на мясо.
После этого он попросил родственника подвезти его на мотоцикле домой. Их вдвоем заметил охотинспектор и заявил об этом в полицию.
Правоохранители в коляске мотоцикла нашли тушу лося. Свою вину обвиняемый отрицать не стал.
Полицейские изъяли мясо, ружье 20-го калибра, топор, два ножа и мотоцикл «Урал». По словам браконьера, оружие он нашел в лесу несколько лет назад.
Ранее сибирские браконьеры наловили осетров и черной икры на 30 млн рублей.