Российская пенсионерка пыталась совратить своего малолетнего внука

Известно, что мальчик учится в шестом классе местной школы и проживает с 62-летней бабушкой в одной квартире.
Действия развратного характера и попытки совращения в отношении внука женщина совершала с начала июня по конец декабря 2022 года.
По данным телеканала, пенсионерка призналась в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).
Ранее стало известно, что за изнасилование сводной сестры сибиряк отправился в колонию.
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