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Происшествия

Российская пенсионерка пыталась совратить своего малолетнего внука

Совратить собственного 12-летнего внука пожилая жительница поселка Югыдъяг (Республика Коми) пыталась в течение полугода, но о случившемся стало известно только 12 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Известно, что мальчик учится в шестом классе местной школы и проживает с 62-летней бабушкой в одной квартире.

Действия развратного характера и попытки совращения в отношении внука женщина совершала с начала июня по конец декабря 2022 года.

По данным телеканала, пенсионерка призналась в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее стало известно, что за изнасилование сводной сестры сибиряк отправился в колонию.

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