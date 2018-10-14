ДТП в прямом эфире. Российский боец ММА попал в аварию, общаясь с подписчиками в «Инстаграме»

Российский боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию по дороге в Нью-Йорк, сообщает ТАСС. Спортсмен ехал на турнир Bellator на бой Федора Емельяненко и в это же время вёл прямую трансляцию в своем инстаграм-аккаунте.