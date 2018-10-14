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ДТП в прямом эфире. Российский боец ММА попал в аварию, общаясь с подписчиками в «Инстаграме»

Российский боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию по дороге в Нью-Йорк, сообщает ТАСС. Спортсмен ехал на турнир Bellator на бой Федора Емельяненко и в это же время вёл прямую трансляцию в своем инстаграм-аккаунте.

Боец ММА Сергей Харитонов.
Боец ММА Сергей Харитонов.
instagram.com/kharitonovmma

«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию, — приводит слова бойца ТАСС, — Все нормально, отделался ушибами и ссадинами». Днем ранее Харитонов нокаутировал американца Роя Нельсона в первом раунде на турнире Bellator 207.

Эпизод аварии попал в инстаграм Харитонова, пишет Газета.ру. По дороге на Bellator 208 спортсмен вел прямой эфир и отвечал на вопросы подписчиков. В этот момент и произошла авария.

18 сентября российский певец Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Артист признался, что виновником аварии является он сам. Незадолго до этого он также общался с подписчиками в «Инстаграме».

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