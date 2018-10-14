ДТП в прямом эфире. Российский боец ММА попал в аварию, общаясь с подписчиками в «Инстаграме»

«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию, — приводит слова бойца ТАСС, — Все нормально, отделался ушибами и ссадинами». Днем ранее Харитонов нокаутировал американца Роя Нельсона в первом раунде на турнире Bellator 207.
Эпизод аварии попал в инстаграм Харитонова, пишет Газета.ру. По дороге на Bellator 208 спортсмен вел прямой эфир и отвечал на вопросы подписчиков. В этот момент и произошла авария.
18 сентября российский певец Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Артист признался, что виновником аварии является он сам. Незадолго до этого он также общался с подписчиками в «Инстаграме».