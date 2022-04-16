Российского восьмиклассника задержали за подготовку массового убийства

Силовики провели обыск у 14-летнего школьника и нашли килограмм селитры, обрезок трубы и ножи.
Под подозрение он попал, когда спецслужбы заметили странную активность подростка в интернете — он интересовался движением «Колумбайн"* (запрещено в России), искал соответствующие паблики и вступал в чаты.
«По мнению следствия, мальчик готовился к шутингу (стрельба по людям в месте массового их скопления, прим. ред).», — сообщает источник.
Также известно, что школьник находится в областной психиатрической больнице, где ему должны провести судебно-психиатрическую экспертизу.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
А ранее в Алтайском крае началась проверка после сообщений об угрозах, поступающих в адрес первокурсников одного из университетов.