16 апреля
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Происшествия

Российского восьмиклассника задержали за подготовку массового убийства

В Тюмени задержали ученика восьмого класса по подозрению в подготовке массового убийства, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «Baza».

Подросток. Школа. Рюкзак.
Подросток. Школа. Рюкзак.
CC0

Силовики провели обыск у 14-летнего школьника и нашли килограмм селитры, обрезок трубы и ножи.

Под подозрение он попал, когда спецслужбы заметили странную активность подростка в интернете — он интересовался движением «Колумбайн"* (запрещено в России), искал соответствующие паблики и вступал в чаты.

«По мнению следствия, мальчик готовился к шутингу (стрельба по людям в месте массового их скопления, прим. ред).», — сообщает источник.

Также известно, что школьник находится в областной психиатрической больнице, где ему должны провести судебно-психиатрическую экспертизу.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

А ранее в Алтайском крае началась проверка после сообщений об угрозах, поступающих в адрес первокурсников одного из университетов.

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