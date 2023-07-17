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Происшествия

"Росводоканал Барнаул" объяснил ситуацию с машиной, провалившейся под асфальт

"Росводоканал Барнаул" объяснил, как машина провалилась под асфальт в Северном Власихинском проезде. Комментарий предоставляет amic.ru.

Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Инцидент Барнаул

Инцидент произошел в районе пересечения улицы Попова и Северного Власихинского проезда 16 июля. Автомобиль почти полностью провалился в яму в асфальте.

К счастью, в момент инцидента в машине никого не было, поэтому никто не пострадал.

"Росводоканал Барнаул" объяснил, что яма образовалась в результате повреждения на самотечной линии канализационного коллектора № 15. Диаметр линии коллектора (трубы) составил 900 мм.

Хозяину автомобиля возместят ущерб в досудебном порядке.

На данный момент сотрудники водоканала устраняют повреждения. На месте работают пять единиц техники и бригада специалистов.

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