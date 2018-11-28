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Происшествия
28

Рубцовские подростки хотели угнать «Москвич», но так и не смогли его завести

В Рубцовске трое подростков обвиняются в автоугоне, сообщает СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю. Младшему из них 15 лет, старшему — 16.

"Москвич"
"Москвич"
Екатерина Овчинникова

По данным следствия, в июне этого года 15-летний рубцовчанин угнал мопед марки «Racer», который принадлежал его соседу, и до утра катался на нём по городу. Спустя месяц он предложил своим несовершеннолетним друзьям также прокатиться по ночному городу, но уже на автомобиле марки «Москвич 412», который был припаркован в одном из жилых дворов.

Поздно вечером подростки вскрыли дверь машины металлическим предметом, но так и не смогли завести автомобиль, после чего покинули место происшествия.

В ходе предварительного следствия свою вину нарушители признали в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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