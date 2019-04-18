С алтайской психбольницы улетела крыша

Учреждение продолжает работу в штатном режиме, пациенты никуда не переводились, рассказали в больнице. На место выезжали сотрудники МЧС, но их помощь почти не потребовалась.
Восстанавливать крышу больница будет своими силами.
«Мы уже вызвали подрядчика, сумму ущерба пока не можем назвать», — сообщили в клинике.
Напомним, шквалистый ветер в Барнауле свалил остановки и светофор. Также из-за повреждений не сетях в нескольких поселках Барнаула отключили воду и электроснабжение. Энергетики работают с повреждениями в девяти районах края.
Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с было объявлено на 18 апреля.