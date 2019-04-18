С алтайской психбольницы улетела крыша

В поселке Боровиха в Первомайском районе из-за порыва ветра снесло крышу со здания лечебного корпуса психиатрической больницы № 1, пишет «КП на Алтае». В ЧП никто не пострадал.

Учреждение продолжает работу в штатном режиме, пациенты никуда не переводились, рассказали в больнице. На место выезжали сотрудники МЧС, но их помощь почти не потребовалась.

Ветром снесло крышу в психиатрической больнице. Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Восстанавливать крышу больница будет своими силами.

«Мы уже вызвали подрядчика, сумму ущерба пока не можем назвать», — сообщили в клинике.



Напомним, шквалистый ветер в Барнауле свалил остановки и светофор. Также из-за повреждений не сетях в нескольких поселках Барнаула отключили воду и электроснабжение. Энергетики работают с повреждениями в девяти районах края.

Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с было объявлено на 18 апреля.