21 октября
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Происшествия

Сбитого щенка хаски с серьезным переломом бросили в сибирском регионе

В Новосибирске собака потерялась и попала под машину. Один из очевидцев обещал отвезти животное в ветклинику, но передумал. Об этом сообщает «Сибкрай.ru».

Хаски.
Хаски.
Indicator.Ru

Сагу (так зовут хаски) увидели около гаражей.

Местные жители опубликовали фото щека в соцсетях и обратились за помощью к волонтерам проекта «Помощь ездовым собакам help_husky_nsk».

«Мы ее забрали и сразу поехали в ветеринарную клинику. Снимок рентгена показал, что у Саги сложный перелом таза», — рассказывает зоозащитница Яна Болсуновская.

Сага пока не доверяет новым хозяевам. После случившегося она боится людей и машин.

Сейчас щенок находится на передержке у волонтеров. Скоро ей будут искать новый дом.

Ранее, в Алтайском крае спасли собаку от голода, которую хозяин привязал цепью к дому, а сам уехал в другой город.

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