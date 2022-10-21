Сбитого щенка хаски с серьезным переломом бросили в сибирском регионе

Сагу (так зовут хаски) увидели около гаражей.
Местные жители опубликовали фото щека в соцсетях и обратились за помощью к волонтерам проекта «Помощь ездовым собакам help_husky_nsk».
«Мы ее забрали и сразу поехали в ветеринарную клинику. Снимок рентгена показал, что у Саги сложный перелом таза», — рассказывает зоозащитница Яна Болсуновская.
Сага пока не доверяет новым хозяевам. После случившегося она боится людей и машин.
Сейчас щенок находится на передержке у волонтеров. Скоро ей будут искать новый дом.
Ранее, в Алтайском крае спасли собаку от голода, которую хозяин привязал цепью к дому, а сам уехал в другой город.