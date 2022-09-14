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Происшествия

Семь человек пострадали при ДТП на сибирской трассе

Крупная авария произошла 14 сентября в Красноярском крае. В ней пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

О ДТП на 145-м км трассы в Балахтинском районе стало известно в ночь на среду.

Водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате пострадали водитель и три пассажира 30, 27 и 24 лет автомобиля Nissan. А также 55-летний водитель и два пассажира 30 и 27 лет Toyota .

Пострадавших госпитализировали в больницу. Погибших нет.

«В отношении водителя автомобиля Nissan составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения)», — сообщают в ведомстве.

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