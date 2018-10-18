Семьи погибших в Керченском колледже получат по миллиону рублей из бюджета

О компенсациях пострадавшим семьям изданию сообщил премьер республики. «На оперативном штабе было принято решение: всем погибшим будет выделено по 1 млн рублей, пострадавшим по 500 тысяч», — рассказал Игорь Михайличенко.
Власти региона также рассчитывают, что семьи погибших получат компенсации из федерального бюджета.
17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. Из 68 пострадавших 19 скончались, пятеро в коме. Выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент. Полиция установила личность молодого человека. В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.