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Семьи погибших в Керченском колледже получат по миллиону рублей из бюджета

Семьи погибших при взрыве в политехническом колледже Керчи получат по миллиону рублей из бюджета Республики Крым, а семьи пострадавших — по 500 тысяч, сообщает ТАСС.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

О компенсациях пострадавшим семьям изданию сообщил премьер республики. «На оперативном штабе было принято решение: всем погибшим будет выделено по 1 млн рублей, пострадавшим по 500 тысяч», — рассказал Игорь Михайличенко.

Власти региона также рассчитывают, что семьи погибших получат компенсации из федерального бюджета.

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. Из 68 пострадавших 19 скончались, пятеро в коме. Выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент. Полиция установила личность молодого человека. В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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