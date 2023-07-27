SHOT: шесть человек пропали после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

В Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 27 июля. В результате происшествия шесть человек — предположительно — пропали без вести, сообщает телеграм-канал SHOT .

Ми-8 зацепил провода ЛЭП (линия электропередач) и столб, затем упал и загорелся. Очевидцы происшествия стали спасать людей.

Авиакатастрофа произошла в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. На борту находилась группа туристов, состоящая из 13 человек, и три члена экипажа.

Официальных сообщений о пропаже шестерых туристов пока не поступало. Между тем МИД Белоруссии заявило, что в числе погибших — гражданка этой страны.

При этом стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами.

Также появилась информация о командире разбившегося Ми-8.

Ранее стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами.