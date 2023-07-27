SHOT: шесть человек пропали после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

Ми-8 зацепил провода ЛЭП (линия электропередач) и столб, затем упал и загорелся. Очевидцы происшествия стали спасать людей.
Авиакатастрофа произошла в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. На борту находилась группа туристов, состоящая из 13 человек, и три члена экипажа.
Официальных сообщений о пропаже шестерых туристов пока не поступало. Между тем МИД Белоруссии заявило, что в числе погибших — гражданка этой страны.
При этом стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами.
Также появилась информация о командире разбившегося Ми-8.
Ранее стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами.