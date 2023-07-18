18 июля
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Происшествия

Штурмовик Су-25 рухнул в море недалеко от пляжа в Краснодарском крае - пилот не выжил

Штурмовик Су-25 упал в акватории Азовского моря в районе Ейска (Краснодарский край) 17 июля. Авария произошла недалеко от городского пляжа, где отдыхали люди. Об этом сообщает ТАСС.

Штурмовик СУ-25
Штурмовик СУ-25
http://mil.ru/

По информации пресс-службы Южного военного округа, штурмовик выполнял учебный полет и рухнул в акватории Азовского моря. Предварительной причиной аварии стал отказ двигателя.

Пилот успел катапультироваться, его оперативно эвакуировали спасатели. Однако он не выжил, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Telegram-канал "112" сообщает, что пилот утонул. По версии Telegram-канала Baza, при приводнении мужчина сломал ногу, а затем на него упал купол парашюта и запутались стропы - пилот чуть не утонул.

Для установления причин падения самолета к месту прибыли специалисты Минобороны и специальных служб. Разрушений в результате происшествия удалось избежать, из мирных граждан никто не пострадал.

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